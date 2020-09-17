Глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії Майкл Помпео і Домінік Рааб закликали РФ забезпечити прозорість розслідування справи про отруєння Олексія Навального. Вони наголосили на неприпустимості застосування хімічної зброї.

Майкл Помпео та Домінік Рааб засудили отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

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Ми разом засуджуємо отруєння Олексія Навального. Будь-яке використання хімічної зброї неприпустимо за будь-яких обставин,

– заявив Помпео.

Він нагадав також про напад із застосуванням хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії в Солсбері. Та додав, що схоже сталося й тепер.

Глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії також приєдналися до колег з країн G7 і закликали Росію забезпечити повну прозорість справи про отруєння Навального.

До слова, отруєння Навального в Росії може призвести до створення ще одного санкційного списку. Його планують створити в Євросоюзі. Під санкції потраплятимуть ті, хто здійснюватиме порушення прав людини. Зверніть увагу! В організмі Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок". Саме цієї речовиною отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку. Детально про "Новачок" читайте за посиланням.

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