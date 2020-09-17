Отруєння Навального: США і Британія закликали РФ забезпечити прозоре розслідування
Глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії Майкл Помпео і Домінік Рааб закликали РФ забезпечити прозорість розслідування справи про отруєння Олексія Навального. Вони наголосили на неприпустимості застосування хімічної зброї.
Майкл Помпео та Домінік Рааб засудили отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.
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Ми разом засуджуємо отруєння Олексія Навального. Будь-яке використання хімічної зброї неприпустимо за будь-яких обставин,
– заявив Помпео.
Він нагадав також про напад із застосуванням хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії в Солсбері. Та додав, що схоже сталося й тепер.
Глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії також приєдналися до колег з країн G7 і закликали Росію забезпечити повну прозорість справи про отруєння Навального.
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Отруєння Олексія Навального: що треба знати
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Цю інформацію підтвердили й незалежні лабораторії Франції та Швеції.
- Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. А 14 вересня його відключили від апарату штучної вентиляції легень.