"Смертельна доза метадону": на Житомирщині затримали дівчину за отруєння військових

На Житомирщині затримали 17-річну дівчину за отруєння українських військових метадоном на замовлення ФСБ. Унаслідок злочинних дій загинули два бійці, ще чотири аналогічні вбивства правоохоронці змогли відвернути.

Як повідомив очільник Нацполіції Максим Цуцкірідзе, російські куратори знаходили військовослужбовців через Телеграм і пропонували їм нібито безкоштовні наркотичні речовини.

Які подробиці справи?

Завербована 17-річна фігурантка фасувала препарати й відправляла посилки поштою під вигаданими анкетними даними, розраховуючи отримати за це щонайменше 5 тисяч гривень.

Після отримання пакунків організатори змушували бійців уживати вміст капсул безпосередньо перед камерою. Військовослужбовці не підозрювали, що всередині була смертельна доза метадону.

Розслідуючи загибель двох захисників у Житомирській області, правоохоронці змогли відстежити інших адресатів ворожих посилок.

Це дало змогу відвернути ще чотири вбивства у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Слідчі дії та застереження для військових

Затриманій неповнолітній повідомили про підозру в пособництві в умисному вбивстві двох осіб за попередньою змовою, а також у незаконному пересиланні наркотичних речовин з метою збуту.



Затримання 17-річної дівчини на Житомирщині / Поліція

Зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі поліція перевіряє її причетність до інших злочинів.

Очільник Нацполіції закликав військовослужбовців та їхніх близьких бути обачними й не приймати будь-яких препаратів чи подарунків від малознайомих людей. У разі тиску або підозрілих пропозицій бійцям радять зберігати листування та негайно повідомляти про це за номером 102.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, правоохоронці регулярно знешкоджують ворожих агентів у різних регіонах. Зокрема, у Києві затримали агента Росії, який готував теракт.

Крім того, раніше ми розповідали про затримання зрадника у лавах ЗСУ, який намагався коригувати ракетні удари по військових об'єктах.