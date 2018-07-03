Отруєння дітей на Київщині: рідні розповіли деталі

У приватному таборі у Переяслав-Хмельницькому, на Київщині, отруїлися 12 дітей. Восьмирічна дівчинка в комі, лікарі борються за її життя, загроза досі не минула.

Три дні тому у приватний табір "Славутич" приїхала на відпочинок група дітей з київської школи художньої гімнастики імені Дерюгіних, а вже вчора дванадцять з них опинились в медчастині.

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Одна з дівчат – восьмирічна Марго, яка була виснажена та зневоднена впала в кому. Лише коли стан дитини став критичним, про це повідомили батькам. Спочатку дівчинку навіть не можна було транспортувати.

Марго знаходиться в тяжкому стані. Вона не в свідомості, в стані коми. У неї є набряк мозку. Приїхала мама в табір. Їй вже передали тяжко хвору дитину,

– розповіла тітка потерпілої Людмила Пихаленок.

Школярку госпіталізували до Переяслав-Хмельницької лікарні, а після – перевезли до Охмадиту. Її стан оцінюють як важкий.

"На даному етапі стан дитини стабільний, але вкрай важкий. У неї є цілий ряд важких ускладнень, з якими нам теж зараз доводиться працювати, але на даному етапі, ще раз повторюся, для того щоб повністю сформувати картину, було замало часу", – сказав завідувач відділення гострої інтоксикації Охматдиту Олександр Урін.



В таборі "Славутич" зараз відпочиває 230 дітей. Усі постраждалі – з однієї групи. За однією з версій, діти отруїлись йогуртом, який забрали з їдальні та з'їли потім. В таборі це не коментують, кажуть, чекатимуть експертиз.

З цих дітей є одна група школи художньої гімнастики Дерюгіних. Дітки, які приїхали зі своїм тренером. Тобто всі діти харчуються в одній їдальні, всі діти отримують послуги, які ми повинні надавати. І лише в цих дітей виникла отака ситуація,

– прокоментувала менеджер табору "Славутич" Оксана Луценко.

В обласному департаменті здоров'я заявляють, перед початком сезону табір перевіряли. А от потрапити туди зранку, після інциденту, довго не могли.



"Силами профільних органів виконавчої влади на території області проводяться бактеріологічні дослідження. Нами, як медиками, рекомендовано і буде організовано клінічне обстеження та консультації інфекціоніства", – зазначила директор департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Алла Арешкович.

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Прокуратура Київської області відкрила справу за фактом порушення санітарних правил і норм. Враховуючи обтяжуючі обставини, якщо доведуть провину власників табору, їм загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.