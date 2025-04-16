Капсули з токсичним іритантом: росіяни почали споряджати "Шахеди" отруйними хімічними речовинами

Аналітики InformNapalm попередили про можливу нову небезпеку від "Шахедів". Згодом це підтвердили в Центрі протидії дезінформації, але з одним уточненням.

Росіяни споряджають дрони отруйними речовинами. Тож навіть уламки БпЛА здатні нашкодити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦПД та InformNapalm.

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Що відомо про отруйні "Шахеди"

Ворог щоночі атакує Україну великою кількістю "Шахедів". Та тепер від безпілотників-камікадзе з'явилася нова загроза.

"З декількох військових джерел отримали сьогодні повідомлення, що росіяни наносять хімічні отруйні речовини на свої БпЛА типу Shahed 136/"Герань-2", щоб завдавати додаткової шкоди людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів. Поки ми не маємо додаткових свідчень, що це дійсно якесь масове явище, але рекомендація не торкатись уламків збитих дронів без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку виглядає досить логічною", – написали в InformNapalm.

Там нагадали, що в Росії є цілі інститути, які розробляють бойові отруйні речовини, як-от "Новачок". Спецслужби використовували їх для убивств противників Путіна. Диктатор віддавав накази особисто.

Цікаво! 24 Канал має статтю про історію "Новачка". Цей нейротоксин розробили у 1980-1990-ті роки. Він став четвертим поколінням хімічної зброї на теренах СРСР.

Нова хімічна зброя росіян – не дезінформація, "Шахеди" можуть розкидати капсули з отрутою

Згодом інформацію аналітиків InformNapalm підтвердили у ЦПД. Але уточнили, що токсини не наносять на корпус дронів – ворог споряджає безпілотники капсулами.

Центр верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Відомо, що в одному з БпЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною CS (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляють отруйними речовинами, не підтверджується.

Додамо, що останні дані про використання росіянами на фронті хімічної зброї повідомили полонені китайці.