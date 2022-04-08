Оце так легка рука: десантники з української "Стугна П" знову збили російський Ка-52

Бійці 95 бригади знову відзначились ліквідацію російського гелікоптера Ка-52. Зробили вони це вже випробуваним раніше методом – з протитанкового комплексу "Стугна".

Про досягнення бійців з 95 ОДШБр розповіли у соцмережах. Там додали, що це "ті самі хлопці", на рахунку яких вже є успішне полювання зі "Стугни".

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Попереднє досягнення десантників Арестович назвав видатним

Попередній раз, коли наші десантники "обрізали крила" ворожому Ка-52, то це назвав видатним військовим досягненням радник голови ОП Олексій Арестович. Справді, адже захисники України проявили не лише винахідливість, а й збили надновий ударний вертоліт.

Лише за попередній тиждень зенітні війська знищили понад 30 повітряних цілей

Зазначимо, що лише за попередній тиждень військовослужбовці частин повітряного командування "Центр" збили понад 30 повітряних цілей ворога. Мовиться про літаки, ракети та безпілотні літальні апарати російських окупантів.

Нагадаємо про попередній раз у відео: ЗСУ збили російський Ка-52