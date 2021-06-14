Оцінює безпекову ситуацію в Азовському морі: глава ОБСЄ приїхала до Маріуполя

Глава ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде прибула до Маріуполя, щоб оцінити безпекову ситуацію. Вона заявила про необхідність дотримання суверенітет та територіальної цілісності України.

Анн Лінде розпочала свій робочий візит з відвідин порту Маріуполя. Про це вона написала у твітері.

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Глава ОБСЄ відвідує Маріуполь

В порту Маріуполя на Азовському морі оцінюємо ситуацію з регіональною безпекою після недавньої напруженості. Суверенітет та територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права та зобов'язань ОБСЄ,

– заявила Анн Лінде.

Ба більше, заступник глави МЗС України Василь Боднар також написав у фейсбуці, що Маріупольський морський торговельний порт був першим пунктом програми візиту глави ОБСЄ.

"Керівництво маріупольського порту поінформувало про стан і проблеми у роботі, особливо після початку російської агресії, обмеження проходу Керченською протокою", – розповів Василь Боднар.

Він додав, що заступник глави Міноборони та командир тактичної групи "Маріуполь" розповіли делегації ОБСЄ про:

безпекову ситуацію в Азовському морі;

заходи із зміцнення берегової оборони.

До речі, глава ОБСЄ буде в Україні протягом 13 – 15 червня. Анн Лінде приїхала з робочим візитом на запрошення очільника МЗС Дмитра Кулеби. Це вже другий візит Анн Лінде до України з початку головування Швеції в ОБСЄ.