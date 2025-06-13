ОТУ "Харків" спростувало інформацію про захоплення Дворічної росіянами
Селище Дворічна Куп'янського району була позначена на карті аналітиків DeepState як окупована територія. Однак зараз біля населеного пункту ще тривають бойові дії.
Про це пише 24 Канал з посиланням на речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.
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Якою є ситуація біля Дворічної
За інформацією військових, наразі росіяни продовжують вести штурми в районі Дворічної. Їхня мета – розширення плацдарму.
Російські війська прагнуть перейти на західний берег Осколу, аби оточити Куп'янськ по правому берегу. Для цього вони б мали перекинути через річку техніку, чого поки що зробити неможливо.
Штурмові дії тривають в районі Строївки, Фиголівки, Красне-1, Кам’янки. Але треба розуміти, що щоб створити реальну загрозу для Куп’янська росіянам потрібно перекидати через річку важку техніку, але їм це не вдається, оскільки ця техніка знищується або до під’їзду до берега, або під час зведення,
– сказав Шамшин.
За словами аналітика DeepState Романа Погорілого, інформація про окупацію Дворічної є уточнювальною. У етері Громадського радіо він розповів, що населений пункт виділили червоним кольором на карті, адже росіяни давно підійшли до селища.
DeepState додавав інформацію, коли окупнати заходили в райони цього села й ховалися в будинках. Погорілий говорить, що хоча російська армія й не захопила Дворічну, її кількість там переважає над Силами оборони. Власне, як і на всій лінії фронту.
Так само було у Дворічній на цих усіх плацдармах. Вони постійно тиснули, тиснули піхотою й намагалися забратися в ці будинки, ховалися по гаражах і підвалах. Також вони переважали за кількістю дронів, які працювали по наших позиціях і логістиці. Це далося взнаки. Як виявилося, на жаль, певною мірою вони дотиснули. Сили оборони намагаються їх стримувати, ситуація там стабілізована,
– зазначив аналітик.
У DeepState пояснюють, що окупанти хотіли б захопити Дворічну, аби зробити там опорний пункт з можливістю накопичення піхоти та інших ресурсів.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів Суспільному, що Дворічна наразі не перебуває під повною окупацією.
Станом на зараз, за даними розвідки, позиції на околиці зберігаються, поблизу точаться бойові дії,
– заявив Трегубов.
Нагадаємо, село Дворічна була окупована з весни до осені 2022 року. Але після звільнення Харківської області населений пункт страждав від постійних обстрілів та боїв неподалік.