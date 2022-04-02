В ОВА назвали найнебезпечніші райони на Київщині
2 квітня 2022 , 20:14Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
У Київській області найбільш небезпечні напрямки – північ Вишгородського та Бучанського районів. Там зруйнована інфраструктура та подекуди немає зв'язку.
Загалом руйнування є у 35 з 69 територіальних громад області. Критичні у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській і Пісківській громадах.
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Де найнебезпечніше
Бучанський район
- Макарівська громада – немає зв'язку, води, газу, електрики.
- Бородянська громада – немає зв’язку, зруйновано інфраструктуру.
- Немішаївська громада – інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.
- Бучанська громада – інфраструктура зруйнована.
- Гостомельська громада – інфраструктура зруйнована.
- Ірпінська громада – ЗСУ контролює Ірпінь. Інфраструктура зруйнована.
- Дмитрівська громада – частково нема світла.
- Білогородська, Пісківська, Борщагівська, Вишнівська, Коцюбинська громади функціонують як зазвичай.
Вишгородський район
- Іванківська, Димерська та Поліська громади – гуманітарна катастрофа, відсутній зв'язок, електропостачання. Немає харчів та ліків.
- Славутич – потребує продуктів харчування, пального та медикаментів. Продовжується робота з укріплення обороноздатності району.
Яка ситуація в інших районах
- Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський і Фастівський райони – ситуація контрольована. Сили оборони в підвищеній готовності.
Броварський район
- Заміновані окремі території, де проводилися бойові дії. Це Великодимерська, Калитянська та Баришівська громади.
- Частково відновлене електропостачання в селах Рудницьке, Велика Димерка, Шевченкове та Зоря.
- Ситуація у Березанській, Броварській міських, Згурівській, селищній та Зазимській сільській громадах контрольована. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.
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