В ОВА назвали найнебезпечніші райони на Київщині

2 квітня 2022 , 20:14
Читать новость на русском

Джерело:

Київська ОВА

У Київській області найбільш небезпечні напрямки – північ Вишгородського та Бучанського районів. Там зруйнована інфраструктура та подекуди немає зв'язку.

Загалом руйнування є у 35 з 69 територіальних громад області. Критичні у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській і Пісківській громадах.

До речі Росіяни обстрілювали будинки та людей: МВС оприлюднило моторошні фото двох сіл на Київщині

Де найнебезпечніше

Бучанський район

  • Макарівська громада – немає зв'язку, води, газу, електрики.
  • Бородянська громада – немає зв’язку, зруйновано інфраструктуру.
  • Немішаївська громада – інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.
  • Бучанська громада – інфраструктура зруйнована.
  • Гостомельська громада – інфраструктура зруйнована.
  • Ірпінська громада – ЗСУ контролює Ірпінь. Інфраструктура зруйнована.
  • Дмитрівська громада – частково нема світла.
  • Білогородська, Пісківська, Борщагівська, Вишнівська, Коцюбинська громади функціонують як зазвичай.

Вишгородський район

  • Іванківська, Димерська та Поліська громади – гуманітарна катастрофа, відсутній зв'язок, електропостачання. Немає харчів та ліків.
  • Славутич – потребує продуктів харчування, пального та медикаментів. Продовжується робота з укріплення обороноздатності району.

Яка ситуація в інших районах

  • Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський і Фастівський райони – ситуація контрольована. Сили оборони в підвищеній готовності.

Броварський район

  • Заміновані окремі території, де проводилися бойові дії. Це Великодимерська, Калитянська та Баришівська громади.
  • Частково відновлене електропостачання в селах Рудницьке, Велика Димерка, Шевченкове та Зоря.
  • Ситуація у Березанській, Броварській міських, Згурівській, селищній та Зазимській сільській громадах контрольована. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.

Може зацікавити – Наслідки "русского мира" в Ірпені:

 

Автор: Ольга Музика