Озброєні тітушки штурмують будинок з переселенцями у Києві, – нардеп
У Києві будинок, який часто приписують екс-прем'єр-міністру України Сергію Арбузову, взяли штурмом озброєнні чоловіки у понеділок, 16 квітня. До сьогодні там жили переселенці і учасники бойових дій.
Про це пише народний депутат Ігор Луценко у Facebook.
Читайте також: У сина було загострене почуття справедливості, – батько майданівця під час допиту в суді
Я зараз на Обухівській 60, де живуть переселенці та учасники бойових дій. Сьогодні вранці будинок взяли штурмом тітушки, застосували вогнепальну зброю. Будинок разом з переселенцями державні чиновники продали за ціною 120 доларів за квадратний. Зараз новий власник туди заходить такими методами,
– розповів нардеп.
Колись цей будинок, що перебуває на Обухівській, 60, належав Арбузову. Після його втечі будинок перейшов у власніть "Експобанку", який зараз на стадії ліквідації. Після чого будівлю продали фірмі "Ліга-Інфо". До сьогодні, у ньому проживали переселенці.
Сьогодні юрист цієї фірми прихопивши з собою три автомобілі "охорони" поїхав перевіряти свою власність, з метою подальшого ремонту будівлі. Всередині із мешканцями будинку стався конфлікт, внаслідок якого один охоронник отримав вогнепальне поранення, а мешканцю будинку розбили голову,
– пише Киев Оперативный.
Поліція повідомила, що між чоловіками виник конфлікт, у розпалі якого пролунало кілька пострілів. Внаслідок події постраждало двоє осіб: одного із них доставили в лікарню, іншого не госпіталізовували.