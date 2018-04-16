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Озброєні тітушки штурмують будинок з переселенцями у Києві, – нардеп

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У Києві на вулиці Обухівський штурмували будинок
У Києві на вулиці Обухівський штурмували будинок / Нацполіція

У Києві будинок, який часто приписують екс-прем'єр-міністру України Сергію Арбузову, взяли штурмом озброєнні чоловіки у понеділок, 16 квітня. До сьогодні там жили переселенці і учасники бойових дій.

Про це пише народний депутат Ігор Луценко у Facebook.

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Я зараз на Обухівській 60, де живуть переселенці та учасники бойових дій. Сьогодні вранці будинок взяли штурмом тітушки, застосували вогнепальну зброю. Будинок разом з переселенцями державні чиновники продали за ціною 120 доларів за квадратний. Зараз новий власник туди заходить такими методами,
– розповів нардеп.

Колись цей будинок, що перебуває на Обухівській, 60, належав Арбузову. Після його втечі будинок перейшов у власніть "Експобанку", який зараз на стадії ліквідації. Після чого будівлю продали фірмі "Ліга-Інфо". До сьогодні, у ньому проживали переселенці.

Сьогодні юрист цієї фірми прихопивши з собою три автомобілі "охорони" поїхав перевіряти свою власність, з метою подальшого ремонту будівлі. Всередині із мешканцями будинку стався конфлікт, внаслідок якого один охоронник отримав вогнепальне поранення, а мешканцю будинку розбили голову,
– пише Киев Оперативный.

Поліція повідомила, що між чоловіками виник конфлікт, у розпалі якого пролунало кілька пострілів. Внаслідок події постраждало двоє осіб: одного із них доставили в лікарню, іншого не госпіталізовували.

Теги: Новини України Новини Києва Тітушки Сутички Сутички в Києві
Джерело: 24 Канал
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