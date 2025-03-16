В Івано-Франківську з міського озера витягнули тіло людини

Ввечері 16 березня в міському озері Івано-Франківська виявили тіло людини. У поліції підтвердили випадок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на GALKA.IF.UA.

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Що відомо про тіло в Івано-Франківську

Так, до поліції надійшло повідомлення, що рибалки витягнули з міського озера Івано-Франківська тіло. Туди вирушила слідчо-оперативна група для зʼясування обставин.

Тіло у міському озері Франківська / фото GALKA.IF.UA

У поліції повідомили, що тіло направили в морг для встановлення причин смерті, а також для проведення експертизи ідентифікації особи.

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До слова, 11 березня в Івано-Франківську стався теракт. Російські спецслужби підірвали власних агентів у районі залізничного вокзалу. Їхніми поплічниками виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, які шукали "легких грошей". 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями