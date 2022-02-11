Ожеледиця та вітер, а у Карпатах значний сніг: в Україні попередили про негоду

Рятувальники попередили українців про негоду у деяких областях країни. Зокрема мовиться про ожеледицю, вітер та сильні снігопади.

Якою буде погода 12 лютого

За даними Укргідрометцентру, 12 лютого на дорогах України, крім південної частини держави, прогнозують ожеледицю. У Карпатах очікують на значний сніг.

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Протягом дня у центральних та південних областях синоптики прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду – I рівень небезпечності, жовтий. Такий ж вітер очікують у західних областях вночі.

У столиці та Київській області 12 – 13 лютого на дорогах прогнозують ожеледицю. Як зазначили у Державній службі надзвичайних ситуацій, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Підвищення рівня води у річках

У ДСНС пояснили, що через відлигу очікують пiдвищення рiвнiв води. Вже 11 – 12 лютого мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву на річках басейнів Бугу та Прип'яті – на 0,1 – 0,5 метра.

Також рівень води збільшиться у річці Прип'ять у створi поста Рiчиця та річці Стохiд у створi поста Любешiв.

За прогнозами спеціалістів, 11 – 12 лютого очікують на 0,2 – 1,0 метра послаблення льодових явищ та пересування льоду у річках басейнів:

Днiстра;

Прута;

Сiреті.

Крім того, на окремих дiлянках рiчок басейну Стрия можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води.

За прогнозами 12 – 14 лютого на річках басейну Прип'яті продовжиться підйом рівнів води на 0,1 – 0,5 метра.

У ДСНС наголосили, що місцями можливий початковий вихід води на заплаву та подальше затоплення заплавних територій. Мовиться також про І рівень небезпеки – жовтий.

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Снігопад у Карпатах

Як повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 08:50 11 лютого на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там зафіксували обмежена видимість до 30 метрів.



Гора Піп Іван зранку 11 лютого / Фото з фейсбуку рятувальників

Крім того, на горі дув південно-західний або західний вітер зі швидкістю 10 – 11 метрів за секунду. Температура повітря становила 6 градусів Цельсія нижче нуля.