ПА НАТО визнала Росію спонсором тероризму: що це означає і чому Угорщина не блокувала рішення

Напередодні ПА НАТО визнала Росію державою, що спонсорує тероризм. Україна чекала на це рішення дуже давно.

Це, безумовно, доволі потужний сигнал. Про це 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Варте уваги Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом: деталі резолюції

Наступний крок – рішення Європарламенту

Тепер потрібно очікувати на відповідний крок з боку Європарламенту. Ексміністр акцентує: важливо, щоб резолюція запустила національні процеси – тоді матимемо нові санкції, рішення судів щодо конфіскації російських активів тощо.

Але поки що наші найкращі друзі та союзники обережно до цього ставляться, і причини також зрозумілі – з терористами ніхто не розмовляє,

– наголосив Клімкін.

Як підкреслює він, ПА НАТО – це майданчик для парламентарів, які постійно зустрічаються, але на рішення союзників це впливає опосередковано.

"Так, це позиція, вони її далі можуть просувати у національних парламентів. Але ПА НАТО ніколи не була супервпливовою та суперпотужною. А ось Європарламент має вплив у Євросоюзі – він погоджує бюджет, склад тих, хто здійснює менеджмент та голосує за всі ключові акти європейського законодавства", – пояснив Клімкін.

Якщо рішення ухвалить Європарламент, додає колишній міністр МЗС України, він матиме важелі впливу на те, що відбувається у Європарламенті. ПА НАТО їх немає.

Чому Угорщина не блокувала рішення

Відомо, що рішення про надання Росії статусу держави-терористки не блокувала ані Угорщина, ані Туреччина. Саме ці країни продовжують підтримувати з кремлівським диктатором та країною вбивць дипломатичні, економічні та інші відносин. Водночас угорці погодили усі попередні пакети санкцій. Клімкін зазначає, що вони дійсно грають у різні політичні ігри, виторговують фінансування, просять енергоресурси зі знижкою. І роблять вони це достатньо вміло.

Яким чином вони не будуть голосувати разом зі всіма? Вони стануть не білими воронами, а воронами у кольорах російського прапора – цього вже нікому не хочеться. Орбан любить провокувати, а Ердоган – грати у свою гру. Але мати вигляд, як прямі прихильники Путіна їм точно не потрібно.

– запевняє ексміністр МЗС.

У чому ключова складність

Втім, у межах власних парламентів деякі країни не поспішають ухвалювати рішення про визнання Росії спонсором тероризму на національному рівні. Це рішення координується багатьма в межах НАТО – так само, як і надання нам зброї. Річ у тім, зауважує Клімкін, що до початку російсько-української війни поняття "колективний Захід" як такого не було. Проте зараз значна частина країн не хоче остаточно перерізати стрічку, адже визнання Росії спонсором тероризму – це означає:

Радикальне підсилення санкцій; Захід має надати відповідь на удари по критичній інфраструктурі; Потрібно вирішити, що робити з російськими активами – зараз вони заморожені, і на це є юридична база. Але щоб їх забрати юридичної бази поки що немає, для рішень національних судів потрібна основа.

Рішення про визнання Росії спонсором тероризму може послужити такою основою, тож деякі країни, навіть наші союзники, бояться, що воно стане підґрунтям для подальшої ескалації. Усі вищезгадані причини призводять до того, що наразі немає рішень на які ми так чекаємо і за які так боремося. Але, як то кажуть, крига скресла. Це все-таки потужний драйв,

– підсумував Клімкін.

Росію визнали державою-терористом, скандал з Орбаном, Путін підвищує ставки: дивіться відео

Що дає визнання Росії країною-терористкою

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, у якій не лише визнала Росію державою-терористом, а й ініціювала створення спеціального трибуналу для покарання російських воєнних злочинців.

Як відзначив народний депутат і голова делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, ПА рекомендувала урядам своїх країн визнати Росію терористом. Це буде означати: абсолютну ізоляцію держави-терористки від західного світу, розрив всіх економічних, політичних та дипломатичних стосунків. Відтак це максимально затисне Росію та зробить з неї другу Північну Корею.

"Ми продовжуємо дипломатичну роботу на всіх майданчиках, бо декілька тижнів тому було проголосовано резолюцію зі схожим визначенням Росії терористом в Парламентській асамблеї Ради Європи. Тобто зараз в нас ЄС, Канада і США", – пояснив депутат.

За його словами, це більше політичний документ, який має рекомендаційний характер, але це все одно сигнал, що західний світ готовий до визнання Росії спонсором тероризму на національному рівні.