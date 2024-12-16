Де може сховатися Путін, якщо доведеться тікати з Кремля

Російські війська тікають з Сирії після падіння режиму Башара Асада. Владімір Путін має бути готовим до повторення схожого сценарію у Кремлі, тому подбав про місця для схованки.

Російська опозиціонерка Ольга Курносова зауважила 24 Каналу, що хоч Асад втік до Москви, навряд чи Путін думатиме про нього, коли сам перебуватиме у небезпеці. Скоріш за все, він кине його напризволяще.

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Де може сховатися Путін

Очевидно, що російський диктатор думав про запасні плани. Поки невідомо, куди саме він побіжить, якщо ситуація загостриться. Можливо, це буде бункер в Алтайській республіці.

Варто зауважити, що Республіка Алтай межує з Китаєм, тому, сидячи там у бункері, Путіну буде дуже близько до Пекіна,

– зауважила Ольга Курносова.

Китай – це дуже велика країна, до її кордонів російський диктатор може навіть перейти пішки. Після Жовтневої революції фіксували велику хвилю міграції росіян до Китаю. Там навіть створили велику російську колонію. Тож історія вже знає випадки, коли представники країни-агресорки тікали саме туди.

"Можливо, Путін вже відбудовує там якийсь палац, на випадок небезпеки", – припустила російська опозиціонерка.