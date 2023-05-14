Приємно читати такі новини: у Повітряних силах відреагували на "літакопад" у Брянській області

13 травня у Росії розбилися кілька повітряних суден. Щось сталося з двома гелікоптерами та двома літаками у Брянській області. Подейкують, їх збила російська ППО.

На падіння російських гелікоптерів і літаків під час телемарафону відреагував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни дуже чітко все пояснили, передає 24 Канал.

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"Чорний день" російської авіації

"Тут навіть не до мене потрібно звертатися. росіяни вже все прокоментували. Визнали, сумують, "чорний день" авіації. І так далі. Що там відбувалося, вони все теж написали, тому не варто навіть нічого нам пояснювати", – зазначив він.

Водночас він зазначив, що ударна група атакувала Україну з Півночі, з Брянської області. За словами Юрія Ігната, це ворог робить фактично на щоденній основі, використовуючи керовані авіабомби. Ба більше, він заявив, що ліквідували не два, а три гелікоптери.

Нарвались на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони,

– додав він.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни вже провели аналіз, визначили, хто винен і кого планують звільняти через падіння авіації. Водночас він додав, що йому "приємно читати такі новини від ворога".

В Інституті з вивчення війни також відреагували на збиття кількох гелікоптерів і літаків у Брянській області. Укладачі звіту зауважили, що росіян уже істерика на цьому фоні.

Збита авіація = істерика ворога

За наявними даними, 13 травня розбилися два вертольоти Мі-8, бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35. Деякі російські джерела стверджують, що у всьому винні українські засоби протиповітряної оборони.

Геолокація відеозаписів падіння демонструє, що сталися вони неподалік населених пунктів Сурестський Муравей і Клинці. Вони розташовані приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Воєнкори з Росії припустили, що сталося це через "скоординований український удар з використанням систем ППО". Мовляв, їх підтягнули до прикордонної зони Чернігівської області.

До слова, "чорним днем авіації" воєнкори скористалися сповна. Вони розкритикували аспекти проведення повітряних операцій російськими повітряно-космічними силами. Ба більше, звинуватили керівництво, яке відповідає за ці повітряні судна, у грубій недбалості та некомпетентності.

"Воєн попереджали про українські можливості і закликали до жорсткої відплати Україні. Деякі з них поставили під сумнів, чому два вертольоти Мі-8 взагалі летіли так близько до кордону, і закликали повітряно-космічне командування вжити більш ефективних заходів для переміщення таких засобів далі в тил", – йдеться у звіті.

Тим часом депутат московської думи Андрєй Медведєв побідкався на майбутній контрнаступ ЗСУ. Мовляв, він проявлятиметься не лише у механізованій війні. Тож він запропонував владі Росії готуватися до подальших ударів по авіації. Цікаво, що так званий заступник міністра інформації "ДНР" Даніла Безсонов теж звинуватив російське повітряно-космічне командування у "тиранії" та "шахрайстві".