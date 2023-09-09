У Румунії знайшли уламки ще одного безпілотника: у Міноборони проводять експертизу

Росія не припиняє атакувати "Шахедами" припортову інфраструктуру Одещини. А разом із цим на території Румунії продовжують знаходити уламки дронів. Про чергову знахідку повідомили 9 вересня.

За наявною інформацією, військовослужбовці Військово-морських сил Румунії у суботу 9 вересня виявили фрагменти ще одного дрона-камікадзе.

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Про уламки повідомила місцева влада

Власне, 9 вересня військовослужбовці ВМС Румунії проводили пошукові місії у районі Плауру, повіт Тульча. Виконали їх після того, як місцева влада повідомила про ще одні уламки дронів за 2,5 кілометра на південний схід від Плауру.

Після проведення польових досліджень були виявлені фрагменти безпілотника, схожого на ті, що використовуються російською армією. Територія була оточена військовими, а виявлені елементи будуть зібрані для аналізу і технічної експертизи,

– йдеться в повідомленні Міноборони Румунії.

У відомстві зазначили, що рішуче засуджують російські атаки по цивільній і портовій інфраструктурі на Дунаї. Зазначають, що відповідні атаки – невиправдані та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а також є воєнними злочинами.

"Сили Міноборони залишаються в стані бойової готовності і продовжуватимуть обшукувати території поблизу місць, де російські війська здійснюють атаки на українську портову інфраструктуру на Дунаї. Міноборони також залишається в постійному контакті з союзницькими структурами, які інформуються в режимі реального часу", – заявили у відомстві.

Оперативно відреагував президент

За словами Клауса Йоханніса, це "абсолютно неприйнятне порушення суверенітету повітряного простору Румунії, союзника НАТО".

"Я знову рішуче засуджую неодноразові напади Росії на українське населення і цивільну інфраструктуру, в тому числі на українські порти на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Ці глибоко невиправдані атаки порушують норми міжнародного права і є воєнними злочинами", – заявив президент Клаус Йоханніс невдовзі після заяви МЗС.

Він також додав, що 9 вересня провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Йоханніс проінформував його про події, на що очільник Альянсу підтвердив повну солідарність з Румунією. Столтенберг також запевнив, що НАТО та його члени повністю підтримують країну. Про це свідчить той факт, що нещодавно США вирішили збільшити свою присутність на території Румунії. Небом над країною літатиме більше винищувачів F-16 у рамках місії повітряної поліції.

Як я вже говорив раніше, в рамках НАТО Румунія дуже добре захищена і користується найсильнішими гарантіями безпеки в нашій історії,

– зазначив президент.

Зазначимо, що про падіння двох "Шахедів" на територію Румунії стало відомо 4 вересня. Вночі того ж дня росіяни атакували дронами-камікадзе припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Спочатку у Румунії всіляко заперечували, що БпЛА залетіли на їхню територію, але невдовзі таки підтвердили цей факт.