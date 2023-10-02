Атаки Росії на цивільну інфраструктуру біля наших кордонів – це воєнні злочини, – МЗС Румунії

Міністерка закордонних справ Румунії заявила, що російські атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема по портах Дунаю – це воєнні злочини.

У Києві вперше в історії пройшла неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Під час зустрічі глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску прокоментувала атаки Росії на цивільну інфраструктуру біля румунських кордонів.

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Одобеску відреагувала на російські атаки біля кордону Румунії

Під час візиту Одобеску сказала, що Румунія дуже серйозно ставиться до атак росіян, під час яких на територію країни падають уламки дронів. Країна вже неодноразово знаходила уламки безпілотників на своїй території.

Російські атаки проти цивільної інфраструктури, у тому числі портів на Дунаї, дуже близько до кордону Румунії – це воєнні злочини… Те, що робить Росія поруч з нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, у тому числі на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі,

– сказала вона.

Одобеску підкреслила, що Бухарест продовжуватиме співпрацювати з Києвом для того, щоб забезпечити роботу "коридорів солідарності" для транзиту українського зерна.

Кореспондентка 24 Каналу зазначила, що Румунія буде старатися для того, щоб збільшити транзитні потужності України з 2 мільйонів тонн зерна щомісяця до 4 мільйонів тонн до кінця цього року.

У Києві відбувається історичне засідання Європейської Ради

2 жовтня у Києві проходить засідання Європейської Ради. Це вперше в історії, коли міністри закордонних справ ЄС проводять зустріч за межами Євросоюзу.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель сказав, що європейські міністри хочуть продемонструвати підтримку і прихильність Євросоюзу до України. При цьому він зазначив, що це неформальне засідання, тож фінальні рішення будуть прийняті пізніше.