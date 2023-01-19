Що буде з вихованцями та працівниками садка, на який впав вертоліт: куди переведуть дітей
Зранку 18 січня у Броварах сталася моторошна авіакатастрофа. Поблизу дитячого садочка впав гелікоптер, де перебувало вище керівництво МВС.
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону розповів, що зараз відбувається на місці трагедії у Броварах. Про це повідомляє 24 Канал.
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Що відбувається на місці авіакатастрофи у Броварах
Він зазначив, що зранку 19 січня на місці авіакатастрофи працюють комунальні служби. Залучено велику кількість працівників, які з дозволу слідчих, прибирають місце подій.
Триває обстеження руйнувань, йдеться про дитячий садочок та прилеглий до нього будинок. Всі пошкодження вже відсьогодні почнуть ремонтувати, зазначив Кулеба, говорячи про прилеглу до садочка будівлю.
Щодо самого садочка, то там ситуація значно складніша. За словами очільника Київської ОВА, цього року навчальний заклад працювати не буде. До кінця цього тижня діти перебувають на дистанційному навчанні. Наступного тижня буде вирішене питання з батьками до яких садочків переведуть їхніх дітей.
Вихователі також залишаться на роботі, поки що дистанційно зі збереженням заробітної плати, уточнив Кулеба.
Сьогодні Броварська адміністрація буде приймати рішення щодо виділення матеріальної допомоги. Сім'ям загиблих планується виділити 200 тисяч гривень. Вихователям також буде виділена окрема премія,
– сказав Кулеба.
У Броварах впав вертоліт ДСНС: головне
- Моторошний інцидент стався зранку 18 січня. За інформацією місцевої влади, гелікоптер плав поблизу дитячого садочка близько 08:10. Трапилося це, коли у дошкільному закладі перебували 73 дитини.
- Унаслідок падіння гелікоптера всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина.
- Всі, хто були в гелікоптері, теж загинули. Зокрема, глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович та інші.
- Російська пропаганда вмить стала поширювати брехливі версії про збиття гелікоптера своєю ж ППО або неякісною технікою, яку закупили у 2018 році у Франції.
- Внаслідок катастрофи загинула дитина 2017 року народження. Через падіння гелікоптера вона зазнала травм несумісних з життям.