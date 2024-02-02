Червоний Хрест не вимагає нічого від росіян, – Лубінець про реакцію на падіння Іл-76

Після падіння Іл-76 омбудсмен Дмитро Лубінець одразу звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, однак відповіді немає. За його словами, комітет не вимагає від Росії жодної інформації щодо полонених.

Якщо росіяни перевозили на борту полонених, то мали повідомити МКЧХ. Як зазначив Лубінець, ефективної реакції він організації з унікальним мандатом захисту прав військовополонених Україна не отримала.

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МКЧХ не виконує обов'язків

Дмитро Лубінець розповів, що після того, як Росія оприлюднила "список полонених", що нібито були на збитому Іл-76, він терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він хотів отримати відповідь, чи справді Росія перевозила цим літаком військовополонених українців. У такому разі МКЧХ мали повідомити.

Однак комітет досі не відповів на запит України. За словами Лубінця, структура нічого не вимагає від росіян.

На жаль, я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян. Я дуже сподіваюсь, що перебуваючи тут у США, в країні, яка є найбільшим донором МКЧХ, нам вдасться спонукати представників Сполучених Штатів до спілкування з представниками Червоного Хреста,

– сказав Уповноважений з прав людини.

За його словами, якщо у світі діє тільки одна організація з унікальним мандатом захисту прав військовополонених, він неї очікують максимально швидкої ефективної реакції. Однак її не було.

Полонені та Іл-76