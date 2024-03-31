Поки що тіл ніхто не бачив, – Буданов про заяви росіян щодо полонених на збитому Іл-76
Кілька місяців тому на території Бєлгородської області впав літак Іл-76. Росія звинувачує Україну та заявляє, що там були наші військові, які потрапили в полон, однак країна-агсреорка не надає жодних доказів.
Очільник ГУР Кирило Буданов у етері телемарафону прокоментував заяви Росії про готовність повернути тіла полонених із літака Іл-76, який впав біля Бєлгорода. За його словами, їх поки ніхто не бачив.
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Питання у тому, що взагалі сталося
Буданов наголосив, що це повертає нас до питання, хто ж там був, у якій кількості, чи був взагалі і що насправді сталося.
Коли Росія каже, що Україна збила, а потім не показує ні уламки, ні тіла, які мали б показати, щоб довести світу, що Україна в цьому винна,
– пояснив розвідник.
Водночас він зазначив, що поки немає жодної нової інформації.
Україна надсилає запити щодо повернення тіл полонених, – ГУР
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна подає запити на повернення тіл військовослужбовців, але Кремль ігнорує їх.
- За словами Юсова, після катастрофи з Іл-76, що сталася 24 січня, Україна зверталася до Москви з проханням про передачу тіл 65 полонених. Власне, якби Кремль пішов би на такий крок, це було б підтвердженням того, що полонені справді були на борту.
- За його словами, російська сторона поки не йде на те, щоб повернути тіла.