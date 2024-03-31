Поки що тіл ніхто не бачив, – Буданов про заяви росіян щодо полонених на збитому Іл-76

Кілька місяців тому на території Бєлгородської області впав літак Іл-76. Росія звинувачує Україну та заявляє, що там були наші військові, які потрапили в полон, однак країна-агсреорка не надає жодних доказів.

Очільник ГУР Кирило Буданов у етері телемарафону прокоментував заяви Росії про готовність повернути тіла полонених із літака Іл-76, який впав біля Бєлгорода. За його словами, їх поки ніхто не бачив.

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Питання у тому, що взагалі сталося

Буданов наголосив, що це повертає нас до питання, хто ж там був, у якій кількості, чи був взагалі і що насправді сталося.

Коли Росія каже, що Україна збила, а потім не показує ні уламки, ні тіла, які мали б показати, щоб довести світу, що Україна в цьому винна,

– пояснив розвідник.

Водночас він зазначив, що поки немає жодної нової інформації.

Україна надсилає запити щодо повернення тіл полонених, – ГУР