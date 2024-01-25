Франція відхилила запит Росії про негайне скликання Радбезу ООН щодо збитого Іл-76

Вранці у Бєлгородській області був збитий військово-транспортний літак Іл-76. Російське міноборони заявило, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

Згодом у ГУР підтвердили, що на 24 січня був запланований обмін полоненими. Втім, у відомстві додали, що наразі не мають інформації з приводу того, хто саме перебував на борту збитого літака.

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Франція відмовила у проведенні термінового засідання по Іл-76

Тим часом окупанти не сидять на місці. Вони намагаються вивернути історію з літаком на свою користь і звинуватити Україну. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на брифінгу у штаб-квратирі ООН у Нью-Йорку запросив про скликання негайного засідання Радбезу у зв'язку із трощею літака Іл-76.

Втім, Франція, яка головує в ООН, відмовила країні – агресорці. Як пишуть росЗМІ, Париж запронував перенести засідання щодо катастрофи на 17:00 25 січня (00:00 26 січня за Києвом).

Зеленський прокоментував падіння Іл-76

Президент України відклав регіональні поїздки до центральних областей, а також зустрічі щодо привітання його з днем народження до з'ясування обставин збиття Іл-76 у Бєлгородській області.

Глава держави заявив, що окупанти знову граються почуттями рідних військовополонених і намагаються дестабілізувати ситуацію у суспільстві.

Зеленський наголосив, що провів наради з військовим керівництвом країни. Зокрема, ГУР займається встановленням долі військовополонених, яких мали б обміняти 24 січня.

Крім того, він зазначив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні інциденту.

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