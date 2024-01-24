Скоріш за все, це були ракети, – очевидці про падіння літака Іл-76
24 січня 2024, 16:10Читать новость на русском
У Росії 24 січня впав літак Іл-76. Місцеві жителі заявили, що, ймовірно, його збили ракетою. Однак зауважимо, що це їхні припущення.
Жителька села Яблоново, в районі якого збили Іл-76, заявила, що перед катастрофою літака вона чула два вибухи й бачила, як лайнер падав на землю. Про це пишуть російські ЗМІ.
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У Росії вважають, що літак збили ракети
Марина заявила, що була з дітьми в лікарні, коли почула звук мотора та вибухи. Тоді вона вибігла на вулицю і побачила в небі літак, який горить. Після цього борт впав на землю.
Жінка вважає, що літак збили ракети.
Ми так зрозуміли, що це були ракети, що збивали літак,
– сказала вона.
Що відомо про падіння Іл-76 в Росії
- В обід 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак Іл-76. Зокрема, про це заявили у міноборони Росії. У мережі з'явилася низка відповідних відео, на яких видно, як літак у вогні стрімко падає вниз.
- Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на місці вже працюють слідча група та співробітники МНС.
- Видання "УП" також написало, що їхні джерела в ЗСУ підтвердили падіння літака.
- Тим часом моніторингові канали стверджують, що це, ймовірно, був "дружній вогонь" – тобто росіяни самі могли збити свій літак. У мережі є аудіоперехоплення другого борта, який бачив ракету. Однак офіційної інформації від ЗСУ наразі не було.
- Міноборони України заявило, що "ще з’ясовують інформацію". Також у відомстві не можуть підтвердити, що до збиття Іл-75 причетні наші Сили оборони.