Скоріш за все, це були ракети, – очевидці про падіння літака Іл-76

У Росії 24 січня впав літак Іл-76. Місцеві жителі заявили, що, ймовірно, його збили ракетою. Однак зауважимо, що це їхні припущення.

Жителька села Яблоново, в районі якого збили Іл-76, заявила, що перед катастрофою літака вона чула два вибухи й бачила, як лайнер падав на землю. Про це пишуть російські ЗМІ.

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У Росії вважають, що літак збили ракети

Марина заявила, що була з дітьми в лікарні, коли почула звук мотора та вибухи. Тоді вона вибігла на вулицю і побачила в небі літак, який горить. Після цього борт впав на землю.

Жінка вважає, що літак збили ракети.

Ми так зрозуміли, що це були ракети, що збивали літак,

– сказала вона.

Що відомо про падіння Іл-76 в Росії