Падіння ворожої авіації може стати частішим: у ВМС вказали на недоліки російських авіасуден

Ворог збільшив використання авіації для патрулювання прибережної зони. Однак є певний нюанс, який свідчить про те, що російські літаки зазнаватимуть втрат і без нашої "допомоги".

Парк ворожої техніки, який використовують окупанти, досить старий. Тому випадки падіння російських авіасуден можуть спостерігатися частіше. Про це під час брифінгу повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.

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Нова тактика керівництва Чорноморського флоту

Як розповів Плетенчук російські загарбники збільшили використання авіаційного компонента для патрулювання прибережної зони, яку останнім часом ворог здійснює дедалі ретельніше.

Єдине, що ми бачимо з нової тактики нового керівництва так званого Чорноморського флоту Росії – це збільшення застосування авіаційної компоненти в сенсі патрулювання,

– сказав речник ВМС.

Зокрема, він виокремив випадок, який стався сьогодні. Йдеться про знищення російського вертольота Ка-27 у тимчасово окупованому Криму, що здійснював оборону флоту.

За його словами, вищезгаданий "неприємний" інцидент може корелюватися з цим, оскільки парк досить старий, а його експлуатація останнім часом досить інтенсивна.

Повернули в стрій навіть літаки Бе-12, які вже йшли на списання, для того, щоб патрулювати прибережну зону. Тому такі випадки як сьогодні можуть почастішати,

– наголосив Дмитро Плетенчук.

Що відомо про знищення Ка-27: головне