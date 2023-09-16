Трагедія на авіашоу в Італії: 5-річна дівчинка загинула, а її братик отримав опіки
Джерело:Leggo
У районі італійського міста Турин впав літак пілотажної групи Frecce Tricolori. На жаль, він зачепив автівку, в якій сиділи діти.
В районі Турина 16 вересня пілотажна група Frecce Tricolori проводила тренувальні польоти. Вони готувалися до авіашоу, яке заплановане на 17 вересня.
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Подробиці трагедії в Італії
Очевидцям вдалося зафільмувати момент трагедії. На кадрах видно, як рухаються 2 групи літаків. Раптом один зі штурмовиків відхиляється від ланки та починає втрачати висоту. Через кілька секунд пілот катапультується, а повітряний транспорт падає і вибухає. Після цього за парканом з'являються великі стовпи вогню та диму.
Люди зафільмували момент падіння літака: дивіться відео з соцмереж
В результаті літак Aermacchi MB-339-PAN впав неподалік аеропорту. На жаль, він при падінні зачепив автівку, у яких перебували діти та їхні батьки. Через це 5-річна дівчинка загинула від опіків. її 12-річний братик, мама та батько вижили, але теж отримали опіки. Цих членів родини госпіталізували.
Також ушпиталили пілота, який теж отримав опіки. За попередньою інформацією, його літак зіткнувся з птахом та згорів.
Кадри з місця трагедії в Італії / Фото Leggo
Інші авіакатастрофи у світі
- Раніше у Мексиці спалахнула повітряна куля, у якій перебували троє людей. Вони горіли живцем. На жаль, вижити вдалося тільки одній дівчині.
- Нагадаємо, у США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23. Він жорстко приземлився на паркування житлового комплексу в місті Бельвілл та пошкодив кілька автівок. Обом членам екіпажу вдалося вижити.
- Не так давно біля узбережжя Австралії впав гелікоптер V-22 Osprey під час спільних навчань морських піхотинців США та військовослужбовців Сил оборони Австралії. На жаль, троє солдатів загинули. Всього на борту перебувало 23 людини.