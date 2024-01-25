Іл чекає на вас, це неминуче, – Кислиця відповів Лаврову на закиди щодо падіння літака і Бучу

Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров зробив обурливу заяву в ООН. Він сказав, що, мовляв, Україна винна у падінні літака Іл-76.

Водночас постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відповів на обурливу заяву посіпаки Путіна про падіння Іл-76 під Бєлгородом. Український дипломат сказав, що "Іл вже чекає на вас".

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Лавров цинічно висловився про Іл-76 і Бучу

Голова МЗС Росії сказав, що Україна буцімто знала про наявність військовополонених на літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області. Крім того, Лавров у пропагандистському дусі звинуватив Україну у збитті Іл-76.

Не хотілося б, щоб повторилася історія квітня 2022 року, коли після інсценування у Бучі (воєнних злочинів Росії – 24 Канал) показали тіла людей, чиї прізвища ми досі не можемо отримати,

– казав посіпака Кремля.

Ба більше, Лаврову примарилося, що "українська сторона почала замітати під килим усі наслідки" після того, як поширилася інформація, що на борту Іл-76 начебто могли перебувати українські військовополонені. Міністр країни-агресорки наголосив, що "вони (Україна – 24 Канал) не могли не знати про це".

Кислиця відповів на брехню Лаврова

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на заяву Лаврова у соцмережі Х. Український дипломат зауважив, що росіянин "закінчує свою відпустку у вільному світі радше зі скиглінням, ніж із шумом".

Його зламана платівка про "інсценовану Бучу" безперервно гримить на московському грамофоні. А його ниття про злих англосаксів – артритне,

– написав Кислиця.

Він також наголосив, що Рада Безпеки ООН, попри її неповноцінність, розглядатиме питання, доведені до її відома, за потреби. Наостанок постпред України в ООН підкреслив, що "Іл чекає на вас (на російську владу – 24 Канал) і це неминуче".

Падіння літака Іл-76 під Бєлгородом: що відомо