Іл чекає на вас, це неминуче, – Кислиця відповів Лаврову на закиди щодо падіння літака і Бучу
Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров зробив обурливу заяву в ООН. Він сказав, що, мовляв, Україна винна у падінні літака Іл-76.
Водночас постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відповів на обурливу заяву посіпаки Путіна про падіння Іл-76 під Бєлгородом. Український дипломат сказав, що "Іл вже чекає на вас".
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Лавров цинічно висловився про Іл-76 і Бучу
Голова МЗС Росії сказав, що Україна буцімто знала про наявність військовополонених на літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області. Крім того, Лавров у пропагандистському дусі звинуватив Україну у збитті Іл-76.
Не хотілося б, щоб повторилася історія квітня 2022 року, коли після інсценування у Бучі (воєнних злочинів Росії – 24 Канал) показали тіла людей, чиї прізвища ми досі не можемо отримати,
– казав посіпака Кремля.
Ба більше, Лаврову примарилося, що "українська сторона почала замітати під килим усі наслідки" після того, як поширилася інформація, що на борту Іл-76 начебто могли перебувати українські військовополонені. Міністр країни-агресорки наголосив, що "вони (Україна – 24 Канал) не могли не знати про це".
Кислиця відповів на брехню Лаврова
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на заяву Лаврова у соцмережі Х. Український дипломат зауважив, що росіянин "закінчує свою відпустку у вільному світі радше зі скиглінням, ніж із шумом".
Його зламана платівка про "інсценовану Бучу" безперервно гримить на московському грамофоні. А його ниття про злих англосаксів – артритне,
– написав Кислиця.
Він також наголосив, що Рада Безпеки ООН, попри її неповноцінність, розглядатиме питання, доведені до її відома, за потреби. Наостанок постпред України в ООН підкреслив, що "Іл чекає на вас (на російську владу – 24 Канал) і це неминуче".
Падіння літака Іл-76 під Бєлгородом: що відомо
- У Бєлгородській області Росії вранці 24 січня впав військовий літак Іл-76. За даними ЗМІ, всередині повітряного судна могли перебувати 63 людини.
- Уже після падіння літака російська пропаганда почала стверджувати, що, мовляв, у цьому літаку перебували наші військовополонені, які мали їхати на обмін. Президент Володимир Зеленський наголошував, що тримає ситуацію з авіатрощею під власним контролем і наполягає на міжнародному розслідуванні.
- Водночас експерти американського Інституту вивчення війни підкреслили, що російські пропагандисти активно використовують інцидент з Іл-76 для поширення недовіри до української влади. Крім того, окупанти намагаються підірвати довіру наших партнерів і виставити саму Росію, як жертву, що насправді тим не є.
- Варто зазначити, що Росія під час війни проти нашої держави постійно чинить злочини проти людства. Зокрема, це було із розстрілом цивільних громадян у Бучі, Ізюмі, а також підрив Каховської ГЕС і теракт в Оленівці. Тому збиття літака Іл-76 цілком могло стати черговим злочином самої країни-агресорки.