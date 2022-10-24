В українській розвідці назвали причину катастрофи літака в Іркутську

У російському Іркутську 23 жовтня розбивсь черговий винищувач. Він впав на житловий будинок, після чого спалахнула пожежа.

Головне управління розвідки Міністерства оборони назвало причину падіння літака в Іркутську. Там запевняють, що винищувач зазнав катастрофи через низьку якість проведених ремонтних робіт.

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У розвідці розповіли нові деталі падіння літака в Іркутську

В результаті льотних випробовувань двох літаків Су-30СМ над Іркутськом, один з них зазнав аварії та впав на житловий будинок. Обидва пілоти літака загинули, ймовірно через несправну кисневу систему.

Винищувачі проходили випробовування після проведення ремонтних робіт. Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок.

Зазначають, що під час польоту відбулась розгерметизація салону. Українські розвідники також дізналися імʼя одного із загиблих льотчиків – Віктор Крюков.

Падіння літака в Іркутську: що відомо

Літак упав на двоповерховий будинок, унаслідок чого виникла масштабна пожежа. Місцева влада запевнила, що жертв серед цивільних немає. За попередніми даними, Су-30 вилетів з аеродрому Іркутського авіаційного заводу, на якому їх будують та ремонтують. Момент падіння літака потрапив на відео.

Цікаво, що після падіння Су-34 в Єйську також заявляли про тренувальний політ. Він впав на житловий квартал міста одразу після зльоту – пілот катапультувався зі штурманом в останній момент.

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