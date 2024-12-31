Росіяни вже виють: як президент грамотно Азербайджану поставив Путіна на місце

Азербайджан звинувачує Росію в авіакатастрофі пасажирського літака Embraer 190. Тоді російські системи ППО могли підбити літак і не дозволили йому приземлитися у найближчих аеропортах.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв доволі різко відстоює свою позицію, тож Путіну довелося просити вибачення. Втім, і це не влаштовує Алієва. Детальніше про те, як можуть змінитися стосунки двох країн на цьому тлі, 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

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Світові лідери побачили слабкість Путіна

Багато моїх колег говорили, що історію "замнуть" ще на початку, тому що це невигідно двом сторонам. Але, по-перше, Путін не такий сильний як раніше, а по-друге, за Алієвим уже є Туреччина з Ердоганом, тому реакція Алієва адекватна. Втім, зараз важко прогнозувати, чи зруйнує це стосунки країн,

– зазначив Олег Лісний.

Водночас, очевидно, що ця ситуація є неприємною та напруженою насамперед для Владіміра Путіна. Ба більше, важливо й те, що російський диктатор перепросив. Хоч він просив пробачення не за збиття літака Embraer, а за те, що інцидент трапився у російському повітряному просторі, та все ж факт є показовим.

"Краса "гри" Алієва у тому, що він витримав паузу і дам можливість росіянам опуститися нижче дна у цьому питанні, коли почали звинувачувати і птахів, і українців тощо. А вже після вибачень Путіна, Алієв фактично висунув йому ультиматум – визнати провину та виплатити компенсації. Росіяни на болотах завили, бо з ними нібито так не можна говорити", – зауважив політолог.

Росіяни звикли, що можуть робити усе й не відчувати за це наслідків, адже вони буцімто "сильні та великі". Втім ситуація починає змінюватися.

"Якщо так починають говорити з Путіним, або його сила вже не така, або Росія просто перестає бути державою, яка може щось гарантувати", – додав Лісний.

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Тобто якщо раніше Владіміра Путіна могли поважати й справді боятися, то зараз світові лідери починають змінювати своє ставлення до диктатора й розмовляти з ним, як зі стороною, яка провинилась і має за це нести відповідальність.