У мережі з'явились випадково зняті кадри падіння літака на Прикарпатті: відео

На Івано-Франківщині сталася моторошна катастрофа, у якій загинули 4 людей. Очевидцям вдалося зафіксувати останні секунди польоту легкомоторного судна.

Відповідне відео з'явилося на ютубі невдовзі після поширення інформації про авіатрощу. Зняти на телефон кадри падіння вдалося випадково.

Перші подробиці Пасажирами літака, який розбився на Прикарпатті, були хасиди

Останні секунди польоту літака на Прикарпатті

Падіння літака вдалося зняти із берега річки Прут. Тут очевидці відпочивали на природі і спостерігали за бортом. У коментарях вони, зазначають: хотіли зняти лише те, як літак летить, нічого підозрілого у небі не почули.

Борт декілька разів пролітав над відпочивальниками у бриючому польоті. Очевиді хотіли зняти його політ, втім відео зафіксувало трагічне падіння.

Останні секунди польоту літака: дивіться відео

Головне про авіакатастрофу на Прикарпатті