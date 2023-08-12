Падіння літака Су-30: як до цього може бути причетна сама Росія

В Росії 12 серпня розбився ворожий літак Су-30. Російське так зване міноборони підтвердило цю інформацію і заявило, що екіпаж не вижив. За їхньою інформацією, причина падіння – технічна несправність. Це могло бути насправді.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров. Подібні інциденти в Росії можуть продовжуватися.

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Причини падіння Су-30

Причиною падіння Су-30 в Калінінградській області могла бути і справді технічна несправність, вважає Федоров. Військовий літак – складна система, яка потребує значного обслуговування. А даний інцидент показує, що в Росії воно вкрай погане.

Велике навантаження йде на військовий літак, його треба гарно обслуговувати. Якщо є проблеми з елементом – вони його мають замінити і так далі. Мають бути серйозні спеціалісти, які знають всі системи і як їх налагоджувати. Якщо цього не робити – літак впаде. Це і є технічний фактор,

– пояснив військовий експерт.

Падіння Су-30 в Росії: дивитись відео

Також технічний фактор виникає, якщо користуватися технікою не за інструкцією. Зазначимо, що в Росії це вже не перший випадок падіння військового літака. На думку військового експерта, це ще й свідчить про слабку аеродромну службу окупантів.

"Питання як її підняти. Можна покарати техніка. А насправді треба карати начальника. Так робили у нормальних арміях. Якщо Путін боїться карати своїх генералів – це продовжуватиметься й далі", – резюмував Федоров.

Падіння Су-30: що відомо