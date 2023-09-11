В Угорщині розбився літак: є жертви та постраждалі

В Угорщині впав літак поруч з припаркованим автомобілем. У транспорті були люди.

Трагедія сталася під час виконання демонстраційного польоту. Літак впав у регіоні Секешфегервар, за 70 кілометрів на південний захід від Будапешта.

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В Угорщині розбився літак

Як стало відомо, літак Т28 типу Trojan виконував демонстраційний політ. Однак він втратив швидкість під час виконання маневру розвороту і розбився.

Попередньо, пілот почав маневр на меншій швидкості, ніж слід було, і літак скотився вниз. Якби висота була більшою, то був би час виправити ситуацію.

Літак впав поруч з припаркованим авто, і обидва транспортні засоби загорілися.



Наслідки аварії / фото HVG



Місце, де впав літак / фото HVG

Чотири людини були поранені на землі, троє з них отримали серйозні опіки. Серйозно травмувались жінка, чоловік і маленька дівчинка, а хлопчик отримав незначні ушкодження.

Зазначається, що чоловік і його син, які були на борту літака, загинули.

Життя двох людей врятувати не вдалося. Троє людей (маленька дівчинка, жінка і чоловік) отримали серйозні опіки, їх транспортують до лікарень Будапешта гелікоптерами швидкої допомоги. Маленький хлопчик отримав легкі поранення, його доставили до місцевої лікарні після надання допомоги на місці,

– розповіли медики.

Наразі влада розпочала розслідування обставин аварії.

У Росії впав літак Л-39

Нагадаємо, що нещодавно у російській Адигеї розбився ворожий літак Л-39, який здійснював навчально-тренувальний політ. Внаслідок цього один російський льотчик поранений, ще один – успішно самоліквідувався.

Як виявилось, командир навчальної авіаційної бази Майкопа Вадім Гуров загинув через падіння літака Л-39 в Адигеї. Разом з ним у літаку був старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська Міхаїл Ліпаткін. Останнього з травмами хребта доправили у лікарню.