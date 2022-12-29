Україна готова провести розслідування, – Міноборони про падіння ракети в Білорусі

Білорусь 29 грудня звинуватила Україну у порушенні свого повітряного простору зенітною ракетою С-300. У Міноборони відреагували на цю заяву.

У відомстві зазначили, що 29 грудня Росія вчинила черговий злочин – масований обстріл мирних українських міст. За попередніми оцінками, територію нашої держави атакували крилатими ракетами типу Х-101/Х-555, "Калібр", Х-22 та Х-32, протирадіолокаційними ракетами Х-31П, а також дронами Shahed-131/136.

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В Міноборони України відреагували на звинувачення Білорусі

В Міноборони зауважили, що 29 грудня окупанти застосували понад 11 дронів та 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, літаків Ту-22М3 і кораблів чорноморського флоту РФ. Окрім того, по українських містах у прифронтовій зоні росіяни застосували зенітні керовані ракети С-300. Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків та 10 об'єктів критичної інфраструктури у 10 областях.

Найстрашніше, що знову постраждали мирні люди. Світ не може стояти осторонь цих злочинів. Так звані нейтральність, обережність та стриманість – це підтримка держави-терориста,

– мовиться у заяві Міноборони.

У відомстві наголосили, що міжнародна спільнота має вдатися до більш рішучих дій, щоб:

позбавити Росію можливостей продовжувати варварство і ракетний терор проти мирного населення і цивільних об'єктів України,

посилити оборонний, протиповітряний та протиракетний потенціал України.

"Україна продовжує опір російському варварству та агресії, здійснюючи своє беззастережне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Що стосується тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України", – додали в Міноборони.

Тому Україна не виключає й свідомої провокації з боку Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі.

"Українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є водночас готовою до проведення в Україні об'єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ", – заявили у відомстві.

Україна готова запросити до участі в такому розслідуванні авторитетних експертів з-поміж держав, які не пов'язані з підтримкою Росії у будь-якій формі.

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