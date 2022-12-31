Це могли зробити вагнерівці, – Жданов про падіння ракети С-300 в Білорусі

29 грудня під час 10 масованої ракетної атаки по Україні ракета із ЗРК С-300 впала на одному з полів Білорусі. Не відкидають, що це могла бути провокація з боку Росії.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ракету такого типу перехопити практично неможливо, передає 24 канал.

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Хто міг влаштувати таку провокацію

Білоруська влада заявила, що це нібито провокація з боку України для того, щоб затягнути Білорусь у війну.

Жданов зазначив, що на фотографії, яку оприлюднило білоруське командування, двигун ракети практично цілий. Відповідно, там розміщено серійний номер, по якому можна дізнатись, звідки була запущена C-300.

Я думаю, якби це була б реально наша ракета, то вже б давно на болотах стояло виття,

– сказав експерт.

Він додав, що минулого тижня до Білорусі прибули декілька груп російських найманців, серед яких – вагнерівці. Тому, за словами Жданова, цілком можливо, що це все було підлаштовано.

Жданов пояснив, чому ракета в Білорусі була не українська: дивіться відео

Падіння ракети в Білорусі: що відомо

Білорусь звинуватила Україну у порушенні свого повітряного простору зенітною ракетою С-300. У Міноборони зокрема зазначили, що Україна не виключає свідомої провокації з боку Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі.

Білорусь заявила про дві версії падіння зенітної ракети у Брестській області: буцімто ненавмисний запуск зенітної керованої ракети через низьку навченість або ж несправність самої ракети, чи навмисна провокація з боку ЗСУ.

За словами кореспондента "Радіо Свобода" в Білорусі Валерія Калиновського, Білорусь досить стримано коментує інформацію щодо падіння ракети. Влада навіть з самого початку намагалася замовчати цей інцидент.

С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів.