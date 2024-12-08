"Всі інші були усунуті": Ердоган назвав себе та Путіна останніми світовими лідерами

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з молоддю в Ґазіантепі зробив резонансну заяву. Він назвав себе та Путіна єдиними лідерами, які залишилися на світовій арені.

Усіх інших, на його думку, вже "усунули". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на турецьке видання Haber Hürriyeti.

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Що заявив Ердоган

Назвавши себе та Путіна останніми світовими лідерами, турецький лідер зіслався на свій з Путіним "термін повноважень".

На цей момент у світі є тільки два лідери, є тільки я і Владімір Путін. Я кажу це не тому, що я – це я, я кажу про справу. 22 роки – це термін мого перебування на посаді. У пана Путіна майже стільки ж. Всі інші були усунуті. Процес триває прямо зараз. Ми сподіваємося, що ми продовжимо підтримувати відносини в рамках цього діалогу,

– заявив він.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що Туреччина не претендує на сирійські території і зацікавлена у мирі для Сирії, якого вона прагнула 13 років. Він поклав на режим Асада відповідальність за смерті близько мільйона сирійців.

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Ердоган також пригадав, що турецьке місто Ґазіантеп прийняло близько пів мільйона сирійських біженців і заявив, що історія пам'ятатиме гостинність цього міста.