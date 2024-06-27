Петля затягується: що може загрожувати режиму Путіна

У російського диктатора через війну в Україні зростає кількість проблем, які суттєво впливають на його репутацію в очах росіян. Армія Росії дедалі більше виснажується і втрачає здатність до наступальних дій, зосереджуючись на спробі оборонятися.

Росіян починають дратувати проблеми, які накопичуються в країні. Колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов озвучив думку 24 Каналу, що нині путінському режиму загрожує комплекс різних факторів, зауваживши, що настрої населення схожі на ті, що були у 80-ті роки.

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Петля Путіна затягується

Опозиціонер зазначив, що російському диктатору потрібно й надалі з усіх напрямків продовжувати ускладнювати життя. Це дозволить пришвидшити падіння його режиму.

"Режиму Путіна загрожує все разом, в цілому петля затягується. З різних напрямків в нього проблеми: з армією і військовою промисловістю, з економікою, з терактами і злочинністю. Нічого не виходить в спробах створити окрему від Заходу економіку. Всі ці проблеми починають дратувати людей. Все більше в них виникає розмов, що по телевізору їм говорять брехню", – озвучив Мілов.

На думку Мілова, кожна прикра економічна чи трагічна ситуація створює в людей враження, що влада не справляється, не може забезпечити нормальне життя й безпеку громадян. Наслідком цього буде криза режиму Путіна, але прогнозувати дату, коли це станеться, опозиціонер не береться.

2025 рік для Путіна буде зовсім несприятливим

Мілов наголосив, що 2025 рік для російського диктатора буде суттєво складнішим, ніж 2024 рік. Розуміючи це, Путін, на думку опозиціонера, й почав розмови про готовність Росії до "мирних перемовин".

У 2024 рік він вступав, коли контрнаступ ЗСУ не відбувся, з "замороженою" американською допомогою Україні, з тим, що в Росії залишались якісь гроші й жива сила. Однак ці проблеми для України потроху вирішуються, а для Росії – зростають. Він усвідомлює наближення фінішу, що далі з такою інтенсивністю продовжувати війну не зможе,

– підсумував Мілов.