Що залишилось від російського Іл-22 дякуючи "шоу" Пригожина

У мережі з'явилось відео, зняте на місці аварії літака Іл-22 Повітряно-космічних сил Росії. Внаслідок падіння літака загинуло 10 членів екіпажу.

Іл-22 Росія зазвичай використовує як летючий командний пункт. Тож, коли у Пригожини вже в штабі ППО запитали навіщо, адже цей літак не завдає ударів, він відповів просто – "дурень ППОшник у колоні збивав все, що літало".

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На відео з місця аварії цього літака, перевірити його достовірність поки неможливо, зрозуміло, що від Іл-22М фактично нічого не залишилося.

Місце падіння російського Іл-22: відео

Також росЗМІ повідомляють, що Пригожин нібито погодився виплатити 50 мільйонів компенсацію рідним загиблих льотчиків.

У Росії під час так званого "маршу" на Москву під керівництвом Євгена Пригожина, за різними оцінками загинули від 13 до понад 20 пілотів. Окрім літака, "вагнерівці" збили декілька гелікоптерів.

Літак було збито 24 червня, в суботу, коли "вагнерівці" рухалися великими колонами в бік Москви, щоб за наказом Пригожина "зупинити" військове керівництво Росії через нібито неефективне ведення війни проти України.

Вдень навіть пройшло кілька бойових зіткнень у Воронезькій області. Авіація ВКС Росії намагалася зупинити рухому техніку бойовиків, але зазнала серйозних втрат.

Момент падіння російського Іл-22: відео

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони збили такий літак у квітні 2022 року.