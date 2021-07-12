Падіння "русского мира", – Піонтковський прокоментував ситуацію в Молдові

У Молдові на дострокових виборах до парламенту перемогла проєвропейська партія Майї Санду. Росія стрімко втрачає позиції в Європі та Азії й буде чіплятися за залишки свого впливу в Україні та Білорусі.

Про це в ефірі програми "Між іншим" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На запитання про те, чи результати виборів у Молдові та Вірменії означають крах концепції "русского миру", яку насаджує Кремль на пострадянському просторі, публіцист відповів ствердно. Він зазначив, що ця ідея втрачає підтримку і в Грузії, де відбуваються демонстрації проти російського режиму.

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"Член НАТО Туреччина викинула Росію з Південного Кавказу. Османська імперія втримує там позиції, яких не мала останні 150 років", – додав Піонтковський.

Росія чіплятиметься за залишки свого впливу

Публіцист підкреслив, що ідея "русского миру" не могла прижитися в іншій країні, крім самої Росії. Наразі Кремль вирішив повторити приклад більшовиків після Жовтневої революції. Але він не взяв до уваги, що більшовики не просто відновили імперію, а запропонували так звану нову релігію – комунізм.

Падіння "русского миру" й конвульсії російської імперії помітні всім. Особливо колишнім колоніям і підмандатній території,

– наголосив Піонтковський.

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У цій ситуації, за словами Піонтковського, є погана новина для України. Адже коли російські імперці втратять все, вони чіплятимуться за залишки свого впливу саме в Україні та Білорусі. І стаття Путіна – цьому підтвердження.