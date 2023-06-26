Незламна столиця: який вигляд має будинок у Києві, в який влучили уламки ракети
Джерело:Сергій Крук
24 червня уламки російських ракет пошкодили багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва. Тепер там вщент зруйновано декілька квартир.
Працівники ДСНС вже завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку. На жаль, є 5 загиблих.
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Який вигляд має зруйнований уламками будинок у Солом'янському районі
На оприлюднених кадрах можна побачити, що від декількох квартир залишився лише один попіл. Речі людей вщент згоріли. Стіни та стелі впали разом із металевими конструкціями.
Голова ДСНС Сергій Крук назвав столицю "незламною".
Аварійно-рятувальні роботи завершені у 25-поверховому будинку, який постраждав від ворожої атаки. Рятувальникам вдалося евакуювати з будинку 24 людини. На жаль, 5 осіб загинули. Щирі співчуття. Дякую особовому складу за професіоналізм та відвагу!
– наголосив Крук.
Наслідки падіння уламків ракети у Києві / фото ДСНС
Падіння уламків ракети у Києві: все, що відомо
- 24 червня вночі ворог підняв у небо бомбардувальники Ту-95МС та запустив крилаті ракети Х-101/Х-555 з акваторії Каспійського моря. Значна частина ракет летіла на Київ.
- У КМВА зазначили, що сили та засоби ППО у повітряному просторі навколо Києва виявили та знищили понад 20 ракет.
- Згодом стало відомим, що у Солом'янському районі відбулось падіння уламків на 24-поверховий будинок. Внаслідок цього займання зафіксували на 16, 17 та 18 поверхах.
- Правоохоронці 25 червня повідомили, що під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще 2 загиблих. Таким чином, загальна кількість жертв збільшилася до 5 осіб.
- Травм зазнали 11 осіб, з яких 4 – госпіталізовано. Ще 7 медичну допомогу надавали на місці.
- До речі, серед загиблих є молоде подружжя – Данило та Юлія. Частина ракети влучила у їхню оселю, поки пара могла спати.