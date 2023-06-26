Незламна столиця: який вигляд має будинок у Києві, в який влучили уламки ракети

24 червня уламки російських ракет пошкодили багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва. Тепер там вщент зруйновано декілька квартир.

Працівники ДСНС вже завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку. На жаль, є 5 загиблих.

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На оприлюднених кадрах можна побачити, що від декількох квартир залишився лише один попіл. Речі людей вщент згоріли. Стіни та стелі впали разом із металевими конструкціями.

Голова ДСНС Сергій Крук назвав столицю "незламною".

Аварійно-рятувальні роботи завершені у 25-поверховому будинку, який постраждав від ворожої атаки. Рятувальникам вдалося евакуювати з будинку 24 людини. На жаль, 5 осіб загинули. Щирі співчуття. Дякую особовому складу за професіоналізм та відвагу!

– наголосив Крук.

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