"Він впізнав дитину по сережках": історія батька, який втратив дружину і донечку у Броварах

У Броварах внаслідок авіакатастрофи загинула мама та донька. Батько Олександр Пономаренко приїхав на місце трагедії та був дуже розгублений.

Про це розповіла волонтерка Лідія. За її словами, Олександр багато чого не пам'ятав у момент катастрофи.

Важливо Авіакатастрофа у Броварах: внаслідок трагедії загинула мама трьох дітей

Батько впізнав дитину по сережках

Олена Пономаренко відвела того дня у дитячий садочок свою доньку Мілану. Після того, що сталося, Олександр не міг навіть згадати номер групи, куди ходила дівчинка, щоб доповісти волонтерам.

Він не пам'ятав. Багато батьків у ті моменти не пам'ятали елементарних речей. Усі розуміли, що, скоріше за все, його сім'я (дитина і жінка) загинула, і дуже його підтримували – влада дозволила йому ходити всюди, і біля дитсадка, так йому було легше,

– повідомила Лідія.

Як розповіла родичка Олександра – Катерина, вранці 18 січня чоловік підвіз дружину та 5-річну доньку до дитсадка, і що було далі, вже не бачив. Йому невдовзі подзвонила старша донька, 12-річна Єва. Дівчинка побачила вогонь. Сім'я живе на 8 поверсі у цьому ж дворі, їхні вікна виходять на дитячий садок.

Родичі Олександра приїхали на місце трагедії об 11, і побачили, як Олександру показували одну з ковдрочок.

"Я побачила, як на вулиці йому розкривають одну з ковдрочок, і що він хапається за голову. Тоді я все зрозуміла", – зазначила Катерина.

Волонтерка Лідія повідомила, що Олександр впізнав дитину по сережках, а дружину не впізнав, тому в нього брали ДНК.

Зараз Олександр дуже розбитий. Уся країна збирає йому на фінансову допомогу.



Олександр дуже розбитий / фото Getty Images

Олена була світлою людиною

Як розповіли у компанії Grand Logistics Company, де працювала загибла Олена, вона була гарним другом, чудовою колегою, безвідмовною та світлою людиною.

Жінка родом із Чернігівської області і це була хороша сім'я. Поки невідомо, коли поховають Олену та її донечку Мілану, оскільки ідентифікація тіл може забрати до двох тижнів.



Олександр з дружиною Оленою / фото Анна Волкова

Трагедія у Броварах: що відомо

Близько 16:00 18 січня рятувальники закінчили усі роботи на місці трагедії. Загалом відомо, що загинуло 14 осіб, серед них – 1 дитина. Окрім того, постраждало 25 осіб, з них – 11 дітей.

На борту був глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Також у вертольоті перебував його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.

Наразі Служба безпеки України встановлює, що могло стати причиною падіння гелікоптера.

висловлює співчуття усім рідним та близьким тих людей, які загинули внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.