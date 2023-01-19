Треба зібрати кожну деталь, – Ігнат розповів, скільки часу займе розслідування у Броварах

18 січня у Броварах упав гелікоптер. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки часу займе розслідування авіакатастрофи.

Розслідування трагедії має займати багато часу. Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Скільки часу займе розслідування катастрофи в Броварах

Розслідування авіакатастрофи має займати багато часу, така практика є не тільки в Україні, але й в усьому світі. Бо збирають фактично кожну деталь вертольота,

– розповів Ігнат.

За його словами, кожна деталь вертольота може дати більше інформації щодо того, що дійсно відбулося.

"На це може впливати сукупність факторів, серед яких – несприятливі погодні умови… Створена комісія визначить усі фактори і дасть оцінку. Це не кілька днів, потрібно повністю деталізувати цей день", – наголосив Ігнат.

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18 січня вертоліт впав поруч із дитсадком, та пошкодив його будівлю.

Внаслідок цього постраждали 25 осіб, з яких 11 – діти, а загинули 14 осіб, з яких 1 дитина.

На борту перебував очільник МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович. На жаль, вони загинули.

Через авіакатастрофу під контролем СБУ триває слідство, яке повинно встановити причину трагедії.

До речі, президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок трагедії у Броварах.

"Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок", – заявив український лідер.