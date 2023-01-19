Треба зібрати кожну деталь, – Ігнат розповів, скільки часу займе розслідування у Броварах
18 січня у Броварах упав гелікоптер. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки часу займе розслідування авіакатастрофи.
Розслідування трагедії має займати багато часу. Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Скільки часу займе розслідування катастрофи в Броварах
Розслідування авіакатастрофи має займати багато часу, така практика є не тільки в Україні, але й в усьому світі. Бо збирають фактично кожну деталь вертольота,
– розповів Ігнат.
За його словами, кожна деталь вертольота може дати більше інформації щодо того, що дійсно відбулося.
"На це може впливати сукупність факторів, серед яких – несприятливі погодні умови… Створена комісія визначить усі фактори і дасть оцінку. Це не кілька днів, потрібно повністю деталізувати цей день", – наголосив Ігнат.
Авіакатастрофа у Броварах: що відомо
- 18 січня вертоліт впав поруч із дитсадком, та пошкодив його будівлю.
- Внаслідок цього постраждали 25 осіб, з яких 11 – діти, а загинули 14 осіб, з яких 1 дитина.
- На борту перебував очільник МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович. На жаль, вони загинули.
- Через авіакатастрофу під контролем СБУ триває слідство, яке повинно встановити причину трагедії.
До речі, президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок трагедії у Броварах.
"Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок", – заявив український лідер.