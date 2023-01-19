Треба зібрати кожну деталь, – Ігнат розповів, скільки часу займе розслідування у Броварах

19 січня 2023, 10:08
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18 січня у Броварах упав гелікоптер. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки часу займе розслідування авіакатастрофи.

Розслідування трагедії має займати багато часу. Про це заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Скільки часу займе розслідування катастрофи в Броварах

Розслідування авіакатастрофи має займати багато часу, така практика є не тільки в Україні, але й в усьому світі. Бо збирають фактично кожну деталь вертольота,
– розповів Ігнат.

За його словами, кожна деталь вертольота може дати більше інформації щодо того, що дійсно відбулося.

"На це може впливати сукупність факторів, серед яких – несприятливі погодні умови… Створена комісія визначить усі фактори і дасть оцінку. Це не кілька днів, потрібно повністю деталізувати цей день", – наголосив Ігнат.

Авіакатастрофа у Броварах: що відомо

  • 18 січня вертоліт впав поруч із дитсадком, та пошкодив його будівлю.
  • Внаслідок цього постраждали 25 осіб, з яких 11 – діти, а загинули 14 осіб, з яких 1 дитина.
  • На борту перебував очільник МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович. На жаль, вони загинули.
  • Через авіакатастрофу під контролем СБУ триває слідство, яке повинно встановити причину трагедії.

До речі, президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок трагедії у Броварах.

"Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок", – заявив український лідер.

Автор: Софія Ковнір