Авіакатастрофа у Броварах: внаслідок трагедії загинула мама трьох дітей

18 січня у Броварах упав гелікоптер. На жаль, внаслідок авіакатастрофи загинула мама трьох дітей Марина Грановська.

Про загибель Марини повідомили у мережі, інформує 24 Канал. Відомо, що жінка була перукаркою-модельєркою.

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У Броварах загинула мама трьох дітей

Як стало відомо, без мами залишилося троє малолітніх дітей. У день, коли сталася авіакатастрофа, Марина Грановська привела своїх діток до дитячого садочку.

Коли падав гелікоптер, жінка виходила із садочка. Її довго не могли знайти, але згодом тіло Марини виявили обгорілим.



Сім'я Марини / фото із соцмереж



Діти Марини / фото із соцмереж

висловлює співчуття родині та близьким загиблої Марини Грановської. Вічна пам'ять...



Як виглядала Марина / фото із соцмереж



Марина загинула під час трагедії у Броварах / фото із соцмереж



Марина була перукаркою-модельєркою / фото із соцмереж

Якщо ви хочете допомогти родині Марини, відправити кошти можна на карту її чоловіка – Грановський Анатолій Васильович.

Отримувач платежу:

Грановський Анатолій Васильович

IBAN:

UA983052990262026400943072428

Рахунок отримувача:

262026400943072428

Карта Анатолія:

4731 1856 3454 7076

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