Вертоліт Мі-8, що впав у Челябінській області, належав ФСБ: фото з місця аварії

У Челябінські області впав вертоліт Мі-8, який належав працівникам російської ФСБ. Попередньо у кабіні перебувало 3 людини — всі вони загинули.

Російські ЗМІ повідомляють, що борт проводив навчальні польоти. Місцевий губернатор офіційно підтвердив, що вертоліт, який впав у Челябінській області належав ФСБ.

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Падіння Мі-8 у Челябінську

Російський гвинтокрил Мі-8 відпрацьовував у Челябінській області маневр "взліт – посадка". Під час навчань щось пішло не так і вертоліт впав. Транспорт належав ФСБ Росії.

Очевидці переконують, що перед тим, як впасти, Мі-8 "сильно бовтався в повітрі з боку на бік, а потім каменем пішов униз". Попередня причина аварії – "відмова техніки".

Мі-8 впав у лісі за 500 метрів від селища Прудний у Челябінській області. Поряд з ним розташований військовий аеродром Шагол. Повідомляється, що загинув весь екіпаж вертольота, зокрема командир, правий льотчик та бортінженер. Пасажирів на борту не було.

Фото падіння літака Мі-8 / російські телеграм-канали

Це вже не перше проблемне приземлення