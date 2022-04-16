На Пагорбі Слави у Львові демонтували радянську символіку: промовисті фото та відео
16 квітня 2022 , 19:16Читать новость на русском
Джерело:Львівська міська рада
У Львові на меморіальному комплексі Пагорб Слави демонтували радянську символіку. Що з нею зроблять – читайте далі.
Першим цю інформацію опублікував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
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У Львові демонтували символи СРСР
З меморіального комплексу прибрали два елементи, які є символами Радянського Союзу. Йдеться про зірку, а також про знак "серп і молот". Їх передадуть до музею "Територія терору".
Цей музей створили для досягнення кількох важливих цілей: дослідити, осмислити, презентувати сторінки історії України у ХХ столітті у контексті викликів сучасного світу.
Відео та фото демонтажу символів СРСР у Львові:
Що таке Пагорб СлавиЦе меморіальний комплекс у Львові. Він розташований на початку вулиці Пасічної. Пагорб Слави має статус національного.
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