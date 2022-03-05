Чи пахне російська нафта українською кров'ю, – Кулеба до Shell, яка продовжує закупівлі в Росії
Джерело:твіттер Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба гнівно відреагував на новину про те, що компанія Shell спокусилася на російські знижки і придбала партію нафти з Росії.
Свою реакцію Кулеба опубілкував у твіттері.
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Одне питання до Shell: чи не пахне вам російська нафта українською кров'ю?
– написав голова МЗС України.
Він також закликав усіх свідомих людей по всьому світу вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв’язки з Росією.
За даними Bloomberg, найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою за ціною 28,45 доларів за барель.
Зазначимо, що про вихід з російського ринку заявили такі гіганти, як: Apple, Mercedes, Jaguar, Lenovo, Intel, General Motors, AMD, Maersk, Sony, Disney, Boeing, Microsoft та десятки інших. Водночас деякі компанії все ж не припинили свою діяльність на території Росії.
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