Чи пахне російська нафта українською кров'ю, – Кулеба до Shell, яка продовжує закупівлі в Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба гнівно відреагував на новину про те, що компанія Shell спокусилася на російські знижки і придбала партію нафти з Росії.

Свою реакцію Кулеба опубілкував у твіттері.

Важливо Нафта, криптовалюти, золото, відпочинок: Україна вимагає додаткові санкції для Росії

Одне питання до Shell: чи не пахне вам російська нафта українською кров'ю?

– написав голова МЗС України.

Він також закликав усіх свідомих людей по всьому світу вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв’язки з Росією.

За даними Bloomberg, найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою за ціною 28,45 доларів за барель.

Зазначимо, що про вихід з російського ринку заявили такі гіганти, як: Apple, Mercedes, Jaguar, Lenovo, Intel, General Motors, AMD, Maersk, Sony, Disney, Boeing, Microsoft та десятки інших. Водночас деякі компанії все ж не припинили свою діяльність на території Росії.

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