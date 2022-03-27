Пахне військовим програшем, – Піонтковський про розкол між Кремлем і генералами
Російський генералітет не задоволений планом Володимира Путіна щодо війни в Україні. В Москві відбувається розкол.
Генерали пропонують більш обмежений план війни – не тому, що вони великі друзі України, а тому, що у порівнянні зі главою Кремля, вони грамотні військові професіонали. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.
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У Москві може початися переворот генералів
За його словами, генерали чудово розуміють, що цілі, які поставив Путін, є недосяжними. Водночас в Росії відбуваються арешти.
Коли пахне військовим програшем – в тоталітарних державах завжди починаються такі процеси,
– наголосив Піонтковський.
Він вважає, що якщо 28 березня під час перемовин у Туреччині Москва покладе на стіл план Валерія Герасимова (глави генштабу Росії), це означатиме, що в Росії почався повзучий військовий переворот генералів, які відмовляються від вимог Путіна.
Суперечка виникла через успіхи ЗСУ
Як відзначив публіцист, у Москві відбувається боротьба між двома групами:
- "скаженими", які продовжують наполягати на плані Путіна;
- генералами, які готові обмежитися приєднанням Донбасу.
Ця суперечка виникла завдяки успіхам української армії. Вони (генерали – 24 канал) зрозуміли, що задача недосяжна – Київ їм ніколи не взяти. Це гра генералів, вони підставили Путіна. Він би такий план ніколи б не запропонував.
Піонтковський розповів про розкол між Кремлем і генералами: дивіться відео