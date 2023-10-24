Ця тема спрацьовує: Байден хитро хоче протиснути пакет допомоги Україні й Ізраїлю

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу 106 мільярдів доларів для підтримки України та Ізраїлю. Білий дім поставив Київ та Єрусалим в один ряд та назвав допомогу державам питанням національної безпеки Сполучених Штатів Америки.

В ефірі 24 Каналу політолог Тарас Загородній розповів, до яких маніпуляцій вдається американський президент, щоб Конгрес схвалив новий пакет допомоги.

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Байден врахував всі побажання

Створивши спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю, адміністрація президента Байдена намагається об'єднати інтереси демократів й республіканців. Адже тем, які можуть їх об'єднати в американському політикумі, не так багато. У цьому випадку тема захисту Ізраїлю позитивно вплинула на рішення Республіканської партії.

У спільному пакеті допомоги також врахували побажання трампістів. Зокрема, підтримка Тайваню, будівництво стіни на мексиканському кордоні.

Там "запаковано" багато речей і висока імовірність, що спільний пакет допомоги ухвалять. Це велика можливість, яку відкривають Сполучені Штати перед Україною,

– сказав Загородній.

На думку політолога, зараз наша держава має велике вікно можливостей. Україна має шанс стати центром, на який будуть спиратися інші країни, і не бути залежною від Росії.

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Політична гра демократів

Демократична партія застосувала один з елементів політичної гри. Байден прагне показати, що республіканці не хочуть голосувати за потрібні для країни речі. У такий спосіб, він змушує їх голосувати, навіть якщо вони цього не хотіли.

"Можливо, маніпуляція, але водночас ефективна політика. США так і побудовані. Так зійшлися зірки, що ми стаємо в один ряд з Ізраїлем, який є багатопринциповим питанням для Сполучених Штатів. Ми повинні користуватися моментом і вчитися як просувати свої інтереси", – зазначив політолог.

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