Потрібне наступальне озброєння: яку техніку може отримати Україна від "Рамштайну-8"

США, Франція та Німеччина погодились передати Україні БМП різного типу, які ще називають "легкими танками". Також зовсім скоро відбудеться наступне засідання Контактної групи з питань оборони України – так званий "Рамштайн-8", де ймовірно будуть оголошені нові рішення щодо військової допомоги.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, Україні мають передати дуже багато наступального озброєння.

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Він зазначив, що серед тієї зброї, про яку вже оголошено і яку нам мають передати найближчим часом, є БМП, БТР та легкі колісні танки (або важкі бронетранспортери).

"Однак тої кількості озброєння, про яку заявлено, нам замало. 50 бойових машин Bradley, 40 БТР Marder – це десята частина тих засобів, які нам потрібні. Проте загальну кількість зброї, яку нам постачають, приховують. Головне – початок", – вважає полковник ЗСУ.

Важливо, щоб машини мали обвіси

На його думку, нам почали передавати гарну броню, яка витримала вже багато боїв, добре відпрацювала і показала себе в різних гарячих точках.

Тисячі Bradley має американська армія, тисячі Marder виготовлені та можуть бути передані нам європейськими країнами. Це гарні машини, але наступального плану, вірніше – підтримки наступу. Їхнє головне завдання перекидання піхоти та її прикриття від уламків, куль, певних засобів ураження,

– пояснив він.

Світан зауважив, що також важливо, щоб вони були обвішані, наприклад, системами протитанкових керованих ракет. Без обвісів – це просто броня.

"Bradley дуже добре себе показали, як винищувачі танків. Marder теж можуть мати добрі обвіси, ППО, протитанкову зброю і ракети. Сподіваюсь, що нам передадуть машини з гарною зброєю", – наголосив він.

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Танків потрібно дуже багато

Проте, на думку військового експерта, ці машини – лише підтримка.

Головна одиниця сили у наступі – це танк. А БМП та БТР підтримують його рух, супроводжують певні наступальні дії. Тому хотілось почути про постачання нам важких танків такого рівня, як Leopard,

– підкреслив він.

Світан вважає, що танків потрібно Україні дуже багато.

"Leopard мають практично всі армії європейських країн НАТО. У нас на континенті є ремонтні майстерні, техніко-експлуатаційні частини, і тому дуже швидко їх можна було б поставити на бойове чергування і далі виконувати певні наступальні дії", – розповів полковник ЗСУ.

За його словами, танк Abrams – важкий, має 600 тонн ваги, приблизно такий самий, як Leopard. Але розгортання його систем підтримки та експлуатації трохи складніша.

"Хоча Abrams постачають з певною кількістю підствольних боєприпасів Польщі – приблизно 116 таких танків будуть передані Варшавській танковій бригаді. І це відкриває можливість для постачання Abrams також й Україні", – зауважив Роман Світан.

Що передбачає рекордний пакет допомоги від США

Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 мільярди доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" – бронемашини M2 Bradley. У черговому пакеті допомоги будуть: