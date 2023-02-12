Пакистан поставить Україні тисячі ракет для "Градів", – Economic Times

Пакистан хоче збільшити військові поставки Україні. Наша країна отримає понад 10 000 реактивних снарядів, призначених для використання у багатоствольних реактивних установках "Град".

Повідомляють, що боєприпаси вже відправлено з порту Карачі. Вони надійдуть в Україну через порт Емден у Німеччині.

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Пакистан регулярно постачає зброю в Україну, попри те, що просив Росію про зниження ціни на нафту в умовах економічної кризи.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що Пакистан готує до відправки в Україну 159 контейнерів з артилерійськими 155-мм снарядами як військову допомогу. Натомість Київ допоможе Ісламабаду в модернізації гелікоптерів Мі-17.

Ісламабадський постачальник зброї DMI Associates працює у співпраці з оборонними фірмами у Східній Європі для передачі замовлень, розміщених українськими військовими,

– йдеться у повідомленні.

Раніше Пакистан відіграв вирішальну роль у передачі зброї Україні від імені Великої Британії.

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