У Пакистані прогримів вибух на військовому заводі: є жертви

На підприємстві оборонно-промислового комплексу у Пакистані прогримів вибух. Жертвами стали 3 людей.

Окрім того, відомо про щонайменше 2 постраждали. Деталей про їхнє самопочуття наразі не розкривають.

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Трагедія сталася на території міста Вах у провінції Пенджаб. Вибух пролунав на одному з об'єктів оборонно-промислового концерну "Пакистанські збройові заводи".

Військові джерела повідомили на умовах анонімності, що під час штабелювання і передачі чутливих матеріалів нерідко трапляються невеликі вибухи, однак сьогоднішній вибух був потужним,

– мовиться у повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, вибухова хвиля була настільки потужною, що будинки поблизу концерту залишилися без віконного скла.

Наразі ситуацію вдалося стабілізувати.

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