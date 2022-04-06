Палата депутатів парламенту Чехії визнала Голодомор геноцидом українського народу

Палата депутатів чеського парламенту визнала, що Голодомор у 1932 ​– 1933 роках був актом геноциду українського народу.

Про це 6 квітня повідомив у твітері Євген Перебийніс, посол України у Чехії. Більше подробиць дипломат пообіцяв оприлюднити згодом.

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Чехія офіційно вшанувала пам'ять жертв Голодомору на державному рівні ще у 2007 році, однак визнала актом геноциду українського народу лише зараз.

Інше важливе голосування у Чехії

Зазначимо, що раніше чеські депутати підтримали й постанову, яка засуджує воєнні злочини російських загарбників на території Україні. Рішення ухвалили одноголосно. Як наголосив український посол, таке у парламенті Чехії буває вкрай рідко.

Визнання Голодомору геноцидом у світі

Ще у листопаді 2006 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні", відповідно до якого Голодомор – геноцид українського народу. Таку ж позицію згодом підтримали багато інших держав.

Канадський дослідник українського походження Любомир Луцюк пояснював, що низка країн не визнають Голодомор геноцидом, щоб не образити Москву. Мовляв, вони надто прив'язані до російського газу. Втім, зважаючи на російське вторгнення в Україну та кричущі воєнні злочини окупантів, світ починає відмовлятися від цього впливу.

Країни, які визнали Голодомор геноцидом / Інфографіка 24 каналу

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