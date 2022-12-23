Зеленський подякував Конгресу за 45 мільярдів доларів, запланованих на 2023 рік для України

Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні у протистоянні російській агресії. Так, у США на 2023 рік планують виділити на потреби нашої держави та партнерів НАТО 45 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський подякував Конгресу США за підтримку нашої держави. Зокрема, мовиться про виділення на 2023 рік 45 мільярдів доларів.

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Вдячний за непохитну підтримку

Володимир Зеленський написав у своєму твітері пост. У ньому він подякував на надання додаткових 45 мільярдів допомоги Україні, а також непохитну двопартійну підтримку у боротьбі нашої держави за свободу.

Надзвичайно важливо, що американський народ з українцями у цій боротьбі,

– наголосив він.

Яку допомогу отримає Україна

Зауважимо, що бюджет передбачає кошти, які спрямують на допомогу Україні. Його розмір на близько 45 мільярдів більший, ніж планував сам Джо Байден. Саме 44,9 мільярда – ця різниця – будуть спрямовані на потреби України та союзників НАТО.

Мусимо розуміти, що відповідне рішення підтримали далеко не всі. Так, республіканці критикували передачу коштів Україні та партнерам НАТО.

Як ми можемо надіслати Україні додаткові 47 мільярдів доларів (разом з останнім пакетом допомоги – 24 канал) на безпеку, поки терористи, наркотики та злочинці заполонюють наш південний кордон?,

– зазначив Метт Розендейл.

Якщо ми вже заговорили про підтримку, то звернемо увагу на те, як розділилися голоси. За схвалення бюджету віддали голоси 225 високопосадовців, а проти – 201. Залишилося лише дочекатися, щоб відповідний документ підписав Джо Байден.

Нагадаємо, що напередодні Байден затвердив оборонний бюджет США. З нього 858 мільярдів доларів спрямують безпосередньо на фінансування оборони. Зауважимо, що він на понад 100 мільярдів більший, якщо порівнювати з 2022 роком.

До слова, у 2021 році оборонний бюджет складав 740 мільярдів. У 2022 – 753 мільярди. У 2023 мав би складати 813 мільярдів. Але саме надання екстреної допомоги Україні та партнерам НАТО наростило суму до 858 мільярдів.