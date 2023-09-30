Палата представників США відхилила проєкт про тимчасовий бюджет: чи загрожує шатдаун

Спікер Кевін Маккарті напередодні запропонував законопроєкт, спрямований на уникнення зупинки робити уряду США. Втім, палата представників 29 вересня його відхилила.

Власне, пропозиція Кевіна Маккарті передбачає можливість уряду продовжити виконувати свою роботу впродовж місяця, але зі скороченим рівнем витрат. Утім, Палата представників не виявила прихильності до законопроєкта спікера.

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Очікує повторне голосування

Журналісти CNN отримали інформацію, що Палата представників призначила наступне голосування. Воно заплановане на 30 вересня. Правда, достеменно не зрозуміло, що обговорюватимуть у суботу та за що голосуватимуть.

Сам спікер Палати представників висловив припущення, що "це ще не кінець" для того, щоб бодай щось ухвалювати. Водночас дані видання свідчать про те, що Маккарті доводиться мати справу з групою законодавців, яка є дуже розколотою.

Водночас варто розуміти, що якщо Конгрес не дійде до певного знаменника до кінця суботи 30 вересня, то у США настане шатдаун. Мовиться про тимчасове призупинення роботи федеральних органів у країні.

Тим часом Україні виділили 300 мільйонів доларів

Звернімо увагу, що Палата представників Конгресу США проголосувала за черговий пакет допомоги. Мовиться про виділення 300 мільйонів доларів. Ці кошти спрямують на підтримку нашої держави. Їх вилучили з проєкту оборонного бюджету Штатів.

Крім того, 28 вересня у Палаті представників ухвалили законопроєкт. Він стосується витрат на оборону на суму 826 мільярдів доларів.

І хоч обидва законопроєкти схвалили, демократи висловили побоювання. Вони стосувалися виділення допомоги нашій державі в окремий законопроєкт. На їхню думку, це російська пропаганда намагатиметься подавати як відмову від України.

"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань щодо України", – сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.

Додамо, що 300 мільйонів доларів не пов'язані з додатковим фінансуванням у розмірі 24 мільярди доларів. А також немає нічого спільного з пов'язаними витратами, які Білий дім запросив у серпні. Це, до слова, теж викликало спротив серед ультраправих республіканців.